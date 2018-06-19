تركيا تتهم والد محترف بدورى السلة الأمريكى بالانتماء لجماعة إرهابية

(رويترز)

ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية يوم الاثنين، أن محكمة تركية وجهت اتهاما لمحمد كانتر، والد أنيس كانتر لاعب نيويورك نيكس الذى ينشط فى دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، "بعضوية منظمة إرهابية".

وجاء فى لائحة الاتهام أن كانتر الأب تلقى اتصالات من 127 شخصا لهم صلات برجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذى أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان حركته الدينية منظمة إرهابية.

ويتهم أردوغان كولن بالوقوف وراء تحركات الجيش فى 2016، وهى مزاعم ينفيها جولن.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن ممثلى الإدعاء سيطلبون حكما بالسجن تصل مدته إلى 10 سنوات على كانتر، وهو أستاذ جامعى سابق.

وطلب أنيس كانتر، وهو منتقد شديد لأردوغان، الدعم على تويتر وقال إنه سيواصل تحميل النظام المسؤولية عن "تدمير الديمقراطية التركية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وقال فى منشور يوم الاثنين "ستواصل القتال من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير".

وأضاف "العدالة والديمقراطية فوق كل شىء، سأدافع عما أؤمن به، كل ما أفعل إنما هو محاولة أن أكون صوت الأبرياء".

وكتب يقول "أجعلوا لعائلتى والأبرياء نصيبا فى دعائكم" قبل أن يضيف هاشتاج (#إردوغان الدكتاتور).

وكانت الأناضول قالت العام الماضى إن ممثلى الإدعاء التركى طلبوا من السلطات القضائية إصدار حكم بالسجن مدته 4 سنوات على أنيس لإهانته أردوغان.