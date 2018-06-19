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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:40 م
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ترامب يواجه الكونجرس متمسكا بسياسته لفصل أفراد عائلات المهاجرين غير الشرعيين

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:44 م
ترامب يواجه الكونجرس متمسكا بسياسته لفصل أفراد عائلات المهاجرين غير الشرعيين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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يواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء، النواب الجمهوريين فى الكونجرس المنقسمين بين رغبتهم بدعم رئيسهم، وانزعاجهم الشديد من سياسته لفصل أفراد عائلات المهاجرين، ليكرر أمامهم تمسكه بمواقفه واقتناعه بصوابيتها.

وغرد ترامب صباح الثلاثاء، "فى حال لم تكن لدينا حدود لن تكون لنا بلاد"، مضيفا "علينا ان نوقف على الدوام الاشخاص الذين يدخلون بلادنا بشكل غير شرعى".

ورغم انتشار صور الأطفال باكين وتسجيلات أصواتهم وهم ينتحبون بعد فصلهم عن ذويهم، فان الرئيس الأمريكى يؤكد تمسكه بموقفه إنطلاقا من سياسته المتشددة إزاء الهجرة غير الشرعية، والتى تسببت بتذمر حتى داخل معسكره الجمهورى فى الكونجرس الذى يلقى كلمة أمامه عصر الثلاثاء.

وأمام نتائج استطلاعات الرأى التى كشفت تأييد الغالبية الجمهورية لقراره هذا، تمسك ترامب اكثر فاكثر بمواقفه محملا اعضاء الكونغرس كمشرعين مسؤولية العمل "على تغيير هذه القوانين السخيفة بشأن الهجرة التى مر عليها الزمن".

وسيدعو ترامب أمام الكونجرس الأعضاء الجمهوريين الذين يشكلون الغالبية فى مجلسى النواب والشيوخ إلى التصويت ابتداء من الخميس على إصلاح لقوانين الهجرة، إلا أنه وأمام كثرة الخلافات بين الأعضاء فان نتيجة التصويت لن تكون بالضرورة مضمونة لترامب.

 


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