تحرير 96 محضرا خلال حملة تموينية لمواجهة تهريب الوقود المدعم بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على مستودعات الغاز ومحطات خدمة وتموين السيارات والمخابز والأسواق بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك لمواجهة تهريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء بالتزامن مع تحريك أسعار منتجات البترول.

وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 96 محضرًا تموينيًا منهم 12 محضرًا للمواد البترولية لبيع أسطوانات البوتاجاز بأعلى من السعر الرسمى و5 محاضر عدم إعلان عن أسطوانات البوتاجاز وتجميع 93 أسطوانة كبيرة بأحد مصانع الطوب ومحضرين تصرف فى 4450 لتر سولار وبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

من جانبها شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق والمخابز والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية والتموينية والمواد البترولية وخاصة أسطوانات البوتاجاز أمام المواطنين بالأسعار المقررة.