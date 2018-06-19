تجديد حبس فرد أمن سرق 6 أجهزة قياس مساحة من المعهد الصناعى بعين شمس

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس فرد أمن وتاجر 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة سرقة سرقة أجهزة تيمودلين تستخدم فى قياس المساحة من المعهد الصناعى.

والبداية كانت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من "محمد م ع" 44 سنة، مشرف أمن بالمعهد الصناعي، باكتشافه كسر باب المعمل الخاص بالمعهد عمله، وسرقة 6 أجهزة تيمودلين إلكترونى تستخدم فى قياس المساحة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال التحريات وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالمعهد، أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ع ع" 53 سنة، فرد أمن بالمعهد، فتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب ".

كما تم بإرشاده ضبط المسروقات لدي عميله " سيء النية " تاجر خردة، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق