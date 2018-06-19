تأخر إقلاع رحلة ميلانو من مطار القاهرة ساعتين بسبب ظروف التشغيل

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران 703 المتجهة إلى ميلانو ذلك لأكثر من ساعتين عن الموعد المقرر لها بجدول التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة مصر للطيران 703 المتجهة إلى ميلانو وصلت إلى مطار القاهرة متأخرة خلال رحلة العودة من مطار ميلانو بسبب ظروف التشغيل هناك هو ما تسبب بتأخر اقلاع الرحلة من مطار القاهرة الدولى لمدة تزيد عن الساعتين.

والجدير بالذكر أن رحلة مصر للطيران يسافر على متنها بعثة المنتخب المصرى للرماية للمشاركة فى بطولة الدولية للرماية ببولونيا.