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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:36 م
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تأجيل قضية أحداث مكتب الإرشاد لـ27 يونيو لإستكمال مرافعة الدفاع

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:42 م
تأجيل قضية أحداث مكتب الإرشاد لـ27 يونيو لإستكمال مرافعة الدفاع محكمة - أرشيفية
كتبت أمانى الأخرس
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أجلت الدائرة 11إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشارمحمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة،اليوم، الثلاثاء،إلي مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمه محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمدالبلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـأحداث مكتب الإرشاد" 27 يونيو لاستماع لباقى الدفاع.

وكانت التحقيقات للمتهمين قد أسندت إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقرقاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

 

 

 

 


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