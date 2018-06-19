تأجيل قضية أحداث مكتب الإرشاد لـ27 يونيو لإستكمال مرافعة الدفاع

أجلت الدائرة 11إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشارمحمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة،اليوم، الثلاثاء،إلي مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمه محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمدالبلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مكتب الإرشاد" 27 يونيو لاستماع لباقى الدفاع.

وكانت التحقيقات للمتهمين قد أسندت إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقرقاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.