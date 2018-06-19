تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى "خلية مدينة نصر الثانية" إلى 10 يوليو

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أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية"، إلى جلسة 10 يوليو المقبل لسماع أقوال الشهود.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وكانت المحكمة سبق وأن قضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد و4 بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات، وذلك فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى قضية خلية مدينة نصر الثانية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من الاتهامات منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والشروع فى قتل مجندين شرطة، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.