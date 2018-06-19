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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:34 م
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بوتين يصل إلى بيلاروسيا للمشاركة فى اجتماع "دولة الوحدة"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:25 م
بوتين يصل إلى بيلاروسيا للمشاركة فى اجتماع "دولة الوحدة" بوتين
موسكو (أ ش أ)
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وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا، وذلك للمشاركة فى اجتماع دولة الوحدة لروسيا وبيلاروسيا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه من المقرر أن يجرى بوتين مباحثات مع الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو حول القضايا الثنائية والدولية.

وقال سفير روسيا لدى مينسك ألكسندر سوريكوف، فى وقت سابق، أن رئيس الوزراء دميترى ميدفيديف قد يشارك فى المحادثات مع الجانب البيلاروسي.

وكانت روسيا قد اتفقت مع بيلاروسيا فى عام 1998 على تشكيل دولة اتحادية عام 1999، ووقع الرئيس الروسى بوريس يلتسين آنذاك ورئيس بيلاروسيا عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون خلال العام ذاته.

بوتين فى طريقة للقاء رئيس بيلاروسيا
بوتين فى طريقة للقاء رئيس بيلاروسيا

 

رئيس بيلاروسيا يلتقى نظيره الروسى
رئيس بيلاروسيا يلتقى نظيره الروسى

 

مصافحة بين الرئيسين
مصافحة بين الرئيسين

 

حديث ودى بين الرئيس الروسى ونظيره البيلاروسى
حديث ودى بين الرئيس الروسى ونظيره البيلاروسى

 

الرئيس الروسى ونظيره البيلاروسى
الرئيس الروسى ونظيره البيلاروسى

 

ترحيب من جانب رئيس بيلاروسيا بالرئيس الروسى
ترحيب من جانب رئيس بيلاروسيا بالرئيس الروسى

 

الرئيسان الروسى والبيلاروسى
الرئيسان الروسى والبيلاروسى

 

بوتين على السجادة الحمراء خلال وجوده ببيلاروسيا
بوتين على السجادة الحمراء خلال وجوده ببيلاروسيا

 


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