انتظام حركة السكة الحديد بسوهاج عقب توقفها مرتين بسبب تعطل جرارين

سوهاج - محمود مقبول

انتظمت حركة القطارات بسكك حديد سوهاج عقب توقفها مرتين الاولى عقب تلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين محطة سكك حديد سوهاج بتعطل القطار رقم 987 مكيف" قنا - القاهرة " عقب وصوله المحطة.

بالانتقال والفحص تبين تعطل القطار بسبب عطل ميكانيكي بالجرار قام مسئولي هيئة السكة الحديد باستبدال الجرار، واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة " 40 " دقيقة، ونتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 159 مميز " الأقصر - القاهرة " لمدة "20 " دقيقة واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارين ولحين استئناف رحلاتهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1974 إداري القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة .

والثانية بتلقى قسم أول سوهاج بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين محطة سكك حديد سوهاج بتعطل القطار رقم 84 نوم " القاهرة - أسوان " عقب وصوله المحطة.

بالانتقال والفحص تبين تعطل القطار بسبب عطل كهربائي بالجرار، وقام مسئولو هيئة السكة الحديد، بضم الإمداد، واستأنف القطار رحلته، متجاوزاً لمدة " 35 " دقيقة، نتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 188 مميز" القاهرة - أسوان " لمدة "25 " دقيقة، واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارين، ولحين استئناف رحلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1972 إدارى القسم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.