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اليوم.. مرافعة الدفاع فى محاكمة "بديع" وآخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:30 ص
اليوم.. مرافعة الدفاع فى محاكمة "بديع" وآخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" محمد بديع - أرشيفية
كتبت أمانى الأخرس
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تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد". 
 
  
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

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