اليوم.. بدء المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية بـ13 نقابة عامة

كتب ــ محمود راغب

يبدأ بعد قليل، اليوم الثلاثاء، في مقار 13 نقابة عامة الانتخابات العمالية في مرحلتها الثانية تحت إشراف قضائي، لدورة تستمر 4 سنوات 2018/2020.

ويتابع وزير القوي العاملة، محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات باللجنة العليا المشرفة علي سير العملية الانتخابية لتشكيلات المنظمات النقابية بديوان عام الوزارة، ومن المقرر أن يتابع ذلك -أيضا- علي الطبيعة، بتفقد بعض النقابات التي تجري بها الانتخابات والمتمثلة في انتخابات 4 نقابات علي العضوية في الكيماويات، والمرافق، والنقل العام، والعلوم الصحية، وذلك بعد فوز رؤسائها بالتزكية وهم علي التوالي، عماد حمدي، وعادل نظمي، ومجدي حسن، وأحمد سيد عبد المقصود .

كما تجري الانتخابات علي الرئاسة فقط في نقابتي البناء والأخشاب، والسياحة، بعد فوز الأعضاء بالتزكية، وفي نفس الوقت تجري علي الرئاسة والأعضاء في نقابات: البريد ، والسكة الحديد، والاتصالات، والخدمات الصحية ، والنيابات والمحاكم، والبترول، والأعمال المالية والضرائب.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات عقب إغلاق الصناديق في الخامسة مساءً، وفرز الأصوات وإعلان النتائج، ليتم إيداع الأوراق غدا الأربعاء 20 يونيو 2018، في 13 نقابة عامة بعد أن فازت بالتزكية مجالس إدارة 14 نقابة عامة "رئاسة وعضوية" هي : الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقي، والصناعات الغذائية ، خالد عيش، الزراعة والري، محمد سالم ، الصحافة والطباعة والإعلام، مجدي البدوي، النقل البري، جبالي المراغي، النقل البحري، حسام الدين مصطفي، النقل الجوي، حسن شحاتة ، الإنتاج الحربي، سعيد النقيب، التجارة، محمد وهب الله، والمناجم والمحاجر، محمد عرابي، الخدمات الإدارية، هشام فاروق ، والتعليم والبحث العلمي، هشام رضوان، والبنوك والتأمينات، جمال العقبي.

ويصل إجمالي النقابات العامة التي سوف تدخل انتخابات المرحلة الثالث والأخيرة 27 نقابة عامة، حيث يفتح باب الترشح للاتحادات العمالية 23 يونيو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، علي أن تجري الانتخابات 27 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.

ويشير الوزير إلي أنه بذلك يسدل الستار علي الانتخابات العمالية التي لم تجري منذ 12 عاما، لتبدأ دورة نقابية جديدة لمدة 4 سنوات (2018 /2022 )، لتكون الحكومة بذلك قد أوفت بما تعهد ووعدت به منذ عامين بإصدار قانون جديد للمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم يراعي فيه معايير العمل الدولية، وشاركت فيه كافة النقابات دون تفرقة، بين النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبين النقابات الأخرى التى تدعى بالمستقلة التي بلغت لجانها النقابية 125 لجنة، و3 نقابات عامة، وبلغ عدد أعضائها 105 آلاف، فضلا عن من اندمجت برغبتها مع نقابات الاتحاد العام للعمال، ودخلت المرحلة الأولى، وها هى فى المرحلة الثانية للانتخابات طبقا للتصنيف النقابى.

وشدد "سعفان" علي أن ذلك كله يؤكد رغبة الدولة المصرية فى وجود تنظيم نقابى قوى، يشمل كل التنظيمات الموجودة علي أرض الواقع ولها قواعد عمالية في جميع مواقع العمل المختلفة.