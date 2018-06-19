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اليوم السابع يحذر من صفحات تستغل اسمه لنشر أخبار كاذبة عن فرض ضرائب جديدة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:40 م
اليوم السابع يحذر من صفحات تستغل اسمه لنشر أخبار كاذبة عن فرض ضرائب جديدة استغلال اسم اليوم السابع
كتب: إسلام جمال
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استغلت صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اسم مؤسسة "اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة تزعم خطة الحكومة لفرض ضرائب على مستخدمى الآى فون.

واستخدمت الصفحات اسم اليوم السابع، للترويج لتصريح مغلوط بأن وزير المالية محمد معيط، قال إن هناك اقتراحا بفرض ضريبة شهرية على مستخدمى آى فون فى مصر.

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من هذه الأخبار المفبركة المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع".

وتؤكد" اليوم السابع" أنها ستكلف فريقها القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون وراءها، وإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة.

 

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

وإليكم روابط صفحات "اليوم السابع" الرسمية على مواقع التواصل:

•• صفحة اليوم السابع على "فيس بوك"

•• صفحة اليوم السابع على "تويتر"

•• صفحة اليوم السابع على "جوجل بلس"

•• صفحة اليوم السابع على "انستجرام"

•• قناة اليوم السابع على "يوتيوب"

 

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