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النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة حول وفاة شاب إثر سقوطه من قطار بالبدرشين

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:00 ص
النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة حول وفاة شاب إثر سقوطه من قطار بالبدرشين قطار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير مفتش الصحة الخاص بشاب توفى عقب سقوطه من قطار بمنطقة البدرشين بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابستها.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار بالبدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا اختل توازنه وسقط من قطار كان يستقله، مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بجسده.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتم إجراء الإسعافات الأولية له، وعقب مرور 24 ساعة توفى متاثرًا بإصابته، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 

 

 


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