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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول واقعة ذبح تاجر فى المطرية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:11 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول واقعة ذبح تاجر فى المطرية حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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تستعجل نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبرهيم صالح المحامى العام الأول، تقرير الطب الشرعى حول واقعة ذبح تاجر بالمطرية، وذلك عقب قرار أمرت حبس المتهم 4 على ذمة التحقيق.

وكانت نيابة شرق القاهرة، تسلمت التحريات، حيث تأكدت صحة الواقعة، وأمرت بتشريح الجثة، وتسلم إلى أهل المجنى عليه  .

وتعود تفاصيل الواقعة، بورود بلاغ إلى قسم شرطة المطرية، يفيد ذبح تاجر ملابس، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة بقيادة النقيب معتز الصاوى معاون المباحث الى الواقعة، وتبين أن خلافا بين المجنى عليه "بائع ملابس"، وبين أحد الزبائن وذلك على بيع الملابس، فقام المتهم بذبح المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين"، داخل شقته وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم؛ وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 


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