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النيابة تأمر بتشريح جثة طالب انتحر لرسوبه فى 4 مواد بالشرقية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:32 م
النيابة تأمر بتشريح جثة طالب انتحر لرسوبه فى 4 مواد بالشرقية جثة
الشرقية –فتحية الديب
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قررت نيابة منيا القمح، برئاسة محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح، وباشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، مساء اليوم، تشريح جثة طالب بالصف الثانى الإعدادى انتحر شنقا داخل غرفة نومه، وانتقل وكيل النائب العام، بنيابة منيا القمح، لمعاينة الجثة، وتبين قيام الطالب بالصعود أعلى كنبة بغرفته وشنق نفسه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتحار "محمد غريب أحمد علي" 13 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى، داخل غرفة نومه، بعدما شنق نفسه في سقف الغرفة.

وبسؤال أحد أفراد أسرته أقروا بانتحار نجلهم بسبب رسوبه فى 4 مواد في نتيجة امتحانات نهاية العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4635 إداري منيا القمح لسنة 2018، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة،التي طلبت تحريات المباحث لمعرفة سبب الوفاة.

 

 


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