النقل العام بالقاهرة: نستهلك 6.5 مليون لتر سولار شهريا بـ36 مليون جنيه

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، إن الهيئة تستهلك 6.5 مليون لتر سولار شهريا، بإجمالى 36 مليون جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن الهيئة تشترى السولار بنفس السعر الذى يشترى به الجمهور دون تخفيض.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، فى تصريح خاص، أن أسطول هيئة النقل العام يصل عدده لـ 3 آلاف أتوبيس، مشيرا إلى أن أسعار قطع غيار الأتوبيسات ارتفعت و رغم ذلك تتم مراعاة المواطن البسيط مع مواصلة تحديث أسطول الهيئة وتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أبعد مسافة يقطعها أتوبيس النقل العام، لا يتعدى ثمن تذكرة الركوب به 5 جنيهات، كالانتقال إلى المدن الجديدة أو مدينة مثل بنها وغيرها من المدن البعيدة عن إطار القاهرة الكبرى.

وأوضح اللواء رزق على أن تعريفة الركوب لأتوييسات النقل العام التى تسير مسافة 30 كيلو مترا أو أقل ستكون 3 جنيهات بدلا من جنيهين و نصف، وأن 80% من أتوبيسات هيئة النقل العام التى تغطى القاهرة الكبرى تسير مسافة 30 كيلو و يبلغ عددها ( 273) خطا، أما بالنسبة لأتوبيسات النقل العام التى تسير مسافة 31 كيلو مترا إلى 40 كيلو مترا والتى يبلغ عددها ( 44) خطا وتمثل 12% من أتوبيسات الهيئة ستصل تعريفة الركوب بها إلى 4 جنيهات.

وأضاف أنه بالنسبة لأتوبيسات النقل العام التى تخدم المدن الجديدة وتسير مسافة من 41 كيلو مترا إلى 60 كيلو مترا ويبلغ عددها (27) خطا وتمثل 8% فقط من أتوبيسات الهيئة ستكون تعريفة الركوب بها 5 جنيهات.