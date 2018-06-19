النفط يهبط لتصاعد الخلاف التجارى بين أمريكا والصين وزيادة الإنتاج

رويترز

نزلت أسعار النفط نحو 1% اليوم الثلاثاء، مع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين ليقود لهبوط حاد فى العديد من الأسواق العالمية وتأثر الخام بتوقعات بأن ترفع أوبك وروسيا الإنتاج بشكل تدريجى.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين التهديد بفرض رسوم عقابية على صادرات كل منهما بما قد يشمل إمدادات النفط، الأمر الذي ضغط على أسواق الأسهم وسجل برنت 74.69 دولار للبرميل في الساعة 0646 بتوقيت جرينتش منخفضا 65 سنتا بما يعادل 0.9% عن أحدث إغلاق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.24 دولار للبرميل بانخفاض 61 سنتا أو 0.9% ويتابع تجار النفط عن كثب تهديد الصين بالرد علي الرسوم الأمريكية بفرض رسوم 25 % علي واردات النفط الخام الأمريكي والتي تسجل ارتفاعا منذ 2017 لتصل لنحو مليار دولار شهريا.

وبدأت منظمة أوبك ومجموعة من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا خفض إمدادات النفط لدعم الأسعار في 2017.

وإثر زيادة كبيرة في أسعار الخام من أقل من 30 دولارا للبرميل في 2016، تجتمع أوبك وحلفاؤها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في فيينا لمناقشة سياسة الإنتاج في المستقبل.