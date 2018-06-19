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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:59 م
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المكسيك تندد بفصل عائلات المهاجرين فى الولايات المتحدة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:10 م
المكسيك تندد بفصل عائلات المهاجرين فى الولايات المتحدة مهاجرين - أرشيفية
مكسيكو (أ ف ب)
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ندد وزير الخارجية المكسيكى لويس فيديجاراى الثلاثاء، بفصل عائلات المهاجرين غير الشرعيين فى الولايات المتحدة واصفا الامر بانه "وحشى وغير إنسانى".

وقال الوزير فى مؤتمر صحفى "أريد باسم الحكومة والشعب المكسيكيين أن أعبر عن أكبر قدر من الإدانة لهذه السياسة الوحشية وغير الإنسانية".

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة، للمرة الأولى عن تداعيات سياستها المتشددة التى تقضى بعدم التسامح مع المهاجرين على الحدود مع المكسيك، حيث فصل ألفا طفل عن آبائهم الذين اوقفوا لدخولهم بطريقة غير مشروعة الى البلاد منذ منتصف أبريل الماضى.

وتعهد نواب ديموقراطيون بإنهاء فصل الأطفال المهاجرين عن أهاليهم عند الحدود الأمريكية فى وقت أطلقت السيدة الأولى ميلانيا ترامب دعوة سياسية نادرة لوضع حد لهذه الممارسة المثيرة للجدل والتى اعتبرتها الأمم المتحدة الاثنين "غير مقبولة".

 


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