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المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:34 ص
المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون الحرب فى اليمن - ارشيفية
كتب إبراهيم حسان
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وصلت تعزيزات كبيرة من المقاومة اليمنية إلى مطار الحديدة منذ قليل، لتحرير المطار من المليشيات الحوثية بالكامل، فيما سيطرت المقاومة على برج المطار والمدرج ومعظم مبانيه من قبضة المليشيات.

وأفاد مراسل سكاى نيوز عربية، بحصار مجموعات حوثية داخل مبانى المطار بقيادة اللواء الأول والثانى من ألوية العمالقة المكلفين بتحرير المطار من سيطرة الحوثيين، وهو الأمر الذى جعل مسلحو الحوثيين يفرون تجاه البوابة الشمالية للمطار، والانسحاب تجاه الأحياء السكنية فى المدينة لنقل المعركة هناك.

وأكد مراسل سكاى نيوز، سقوط عشرات القتلى من الحوثيين داخل مطار الحديدة، كاشفا فى السياق ذاته، أن الحوثيين لجئوا إلى قصف الأحياء السكنية وتنفيذ عمليات انتقامية ضد المدنيين فى الحديدة ردا على تحرير المطار.


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