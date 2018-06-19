المرصد السورى: قذائف تطال مدينة السويداء للمرة الأولى منذ 3 سنوات

(أ ف ب)

استهدفت فصائل معارضة متمركزة في جنوب سوريا، اليوم الثلاثاء، بالقذائف مدينة السويداء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، فى خطوة تتزامن مع استمرار وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى المنطقة.

وتحتفظ قوات النظام السوري بسيطرتها على غالبية محافظة السويداء في جنوب سوريا فيما تلّوح بهجوم وشيك على معاقل المعارضة التي تسيطر على سبعين في المئة من محافظتي درعا والقنيطرة الحدودية مع إسرائيل.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدفت فصائل المعارضة أحياء فى مدينة السويداء بقذائف صاروخية أحدثت انفجارات عنيفة صباحاً، من دون وقوع ضحايا"، وأوضح أنها "المرة الأولى التي تتعرض فيها المدينة لسقوط قذائف منذ صيف العام 2015".

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "عدداً من القذائف الصاروخية سقطت على حيي الجلاء والاستقلال فى مدينة السويداء، أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى عدد من قرى وبلدات الريف الشرقي لمحافظة درعا ما تسبب بأضرار مادية".

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا فى العام 2011، بقيت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية الى حد ما بمنأى عن المعارك والهجمات، بينما يقتصر وجود الفصائل المعارضة على أطراف المحافظة المحاذية للريف الشرقي لمحافظة درعا المجاورة.

وتدور منذ أيام اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المعارضة فى تلك المنطقة وسط استهدافات مكثفة ومتبادلة على محاور القتال، وفق المرصد.

وتستقدم قوات النظام منذ أسابيع وفق المرصد السورى، تعزيزات عسكرية الى مناطق سيطرتها فى جنوب سوريا تمهيداً لبدء عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرة الفصائل المعارضة فى درعا والقنيطرة.

وقال الرئيس السورى بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية الأربعاء "ذهبنا باتجاه الجنوب ونعطي المجال للعملية السياسية، إن لم تنجح فلا خيار سوى التحرير بالقوة".

وجددت قوات النظام الثلاثاء، وفق مراسل فرانس برس في مدينة درعا، القاء مناشير تدعو السكان إلى طرد "الإرهابيين من مناطقكم كما فعل اخوتكم في الغوطة الشرقية والقلمون".

على جبهة اخرى فى محافظة السويداء، تستمر المعارك العنيفة بين قوات النظام وتنظيم داعش الذي شن منذ نحو أسبوعين هجمات مفاجئة في بادية السويداء. وأحصى المرصد الثلاثاء مقتل ثمانية عناصر من قوات النظام التي تمكنت من إستعادة السيطرة على مواقع عدة بعد استقدامها تعزيزات من المحافظة.