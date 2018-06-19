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المرصد السورى: طائرات حربية تقصف منطقة خاضعة للمعارضة فى درعا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:51 م
المرصد السورى: طائرات حربية تقصف منطقة خاضعة للمعارضة فى درعا سوريا - أرشيفية
رويترز
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قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن طائرات حربية قصفت منطقة خاضعة للمعارضة فى محافظة درعا بجنوب غرب البلاد، اليوم الثلاثاء، فى تصعيد عسكرى بمنطقة تستعد القوات الحكومية لمهاجمتها.

واستهدفت الضربات منطقة قرية مسيكة فى شمال شرق المحافظة. وتسيطر المعارضة على مساحات من الأراضى فى منطقة جنوب غرب سوريا التى تقع على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واستهدفت فصائل معارضة متمركزة في جنوب سوريا، اليوم الثلاثاء، بالقذائف مدينة السويداء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، فى خطوة تتزامن مع استمرار وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى المنطقة.

 

وتحتفظ قوات النظام السوري بسيطرتها على غالبية محافظة السويداء في جنوب سوريا فيما تلّوح بهجوم وشيك على معاقل المعارضة التي تسيطر على سبعين في المئة من محافظتي درعا والقنيطرة الحدودية مع إسرائيل.


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