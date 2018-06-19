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الكنيست الإسرائيلى يقر تعديلا يقصر حق إعلان الحرب على المجلس الوزارى الأمنى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:00 ص
الكنيست الإسرائيلى يقر تعديلا يقصر حق إعلان الحرب على المجلس الوزارى الأمنى الكنيست الإسرائيلى
غزة (أ ش أ)
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مررّ الكنيست الإسرائيلى، اليوم الإثنين، تعديلا على قانون حديث كان يخول رئيس الوزراء ووزير الدفاع حق إعلان الحرب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكترونى أنه، بحسب التعديل الجديد، فإن قرار الذهاب للحرب أو تنفيذ عملية عسكرية هو من إختصاص المجلس الوزارى الأمنى المصغر .

على صعيد آخر ، ذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن الحكومة الاسرائيلية تقدمت بمشروع قانون ينص على حظر تصوير الجنود الاسرائيليين أثناء الخدمة.

وأوضح الراديو أن لجنة وزارية برئاسة وزير العدل الإسرائيلى وافقت على مشروع القانون الذى ينص على إنزال عقوبة السجن 5 أعوام على من يلتقط صورا أو أفلاما للجنود الإسرائيليين أثناء الخدمة بنية إضعاف معنوياتهم.

وأشار الى أن مشروع القانون قوبل بانتقادات حادة من جانب الصحافة الإسرائيلية التى أكدت أنه سوف يعرقل قدرة الصحفيين على العمل فضلا عن كونه - فى رأى الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان - يمثل تعديا على حرية التعبير.

ويأتى طرح مشروع هذا القانون - الذى يرعاه روبرت ايلتوف من حزب (إسرائيل بيتنا) اليمنى المتطرف - بعد تصوير حادث إطلاق جندى إسرائيلى الرصاص على مواطن فلسطينى معاق فى الضفة الغربية عام 2016 ، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة القتل غير العمدى.

 


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