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القوات المسلحة اليمنية: الجيش الوطنى يدمر تجمعات الحوثيين فى جبهة نهم "فيديو"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:40 م
القوات المسلحة اليمنية: الجيش الوطنى يدمر تجمعات الحوثيين فى جبهة نهم "فيديو" القوات اليمنية
إيمان حنا
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أكدت القوات المسلحة اليمنية تقدم الجيش الوطنى اليمنى فى معارك جبهة نهم شرقى صنعاء، حيث نجح الجيش مدعوما بقوات التحالف فى دك عددا من مواقع وأماكن تجمع الحوثيين فى جبهة نهم التى تعد أحد أهم جبهات المعارك المهمة مع الحوثيين وأصبحت القوات اليمنية على بعد 18 كيلومترا من صنعاء.

ومن جهة أخرى اشتدت وتيرة المعارك، اليوم، أيضا بين قوات الجيش الوطنى ومليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية كتاف شمالى شرق محافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكرى فى محور صعدة، أن معارك عنيفة اندلعت اليوم إثر محاولة فاشلة للمليشيا الانقلابية لاستعادة مواقع هامة بالقرب من كتاف والمرتفعات الجبلية على الخط الرابط بين كتاف والفرع.

وأوضح أن المليشيا تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد، فيما استعاد أبطال الجيش كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

فى غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربى غارات جوية على تعزيزات للمليشيا خلف مركز مديرية باقم أقصى شمالى محافظة صعدة، أسفرت عن تدمير عربة قتالية ومصرع من كانوا على متنها.

كما شنت المقاتلات غارات أخرى على تجمعات المليشيا فى منطقة مندبه، وآل صبحان وآل مجدع، بمديرية باقم.


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