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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:09 م
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القضاء الأوروبى يؤكد إدانة مارين لوبن بغرامة قدرها 300 ألف يورو

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:41 ص
القضاء الأوروبى يؤكد إدانة مارين لوبن بغرامة قدرها 300 ألف يورو مارين لوبن
باريس- لوكسمبورج (أ ش أ)
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أكد القضاء الأوروبى اليوم الثلاثاء، إدانة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى مارين لوبن بغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، على خلفية تعيين بعض الكوادر بحزبها السياسى كمساعدين لها فى البرلمان الأوروبى فى وظائف وهمية حين كانت نائبة بالبرلمان.

ورفضت محكمة الاتحاد الأوروبى - التى تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها - طلب زعيمة حزب (التجمع الوطنى) مارين لوبن بإلغاء القرار الصادر فى نهاية 2016 من البرلمان الأوروبى لتحصيل هذا المبلغ.

وكان القضاء الأوروبى قد أدان العام الماضى مارين لوبن بتعيين بعض الكوادر بحزبها السياسى كمساعدين لها فى البرلمان الأوروبى فى وظائف وهمية وألزمها برد 300 ألف يورو حتى لا يتم استقطاع المبلغ بشكل تدريجى من مستحقاتها المالية الشهرية.

 


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