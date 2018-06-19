القبض على طالب لمحاولته الغش بالمحمول داخل لجنة بشبرا الخيمة

تلقت غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية إخطارا بضبط طالب بإحدى لجان إدارة غرب شبرا الخيمة وبحوزته موبايل استخدمه فى محاولة الغش بامتحان مادة الفيزياء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة .

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 41 ألفا و200 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 86 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية، مؤكدا أنه تم تأمين مركز توزيع الأسئلة بكاميرات مراقبة لرصد حالة العمل وتأمين محيط اللجان .

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية وتم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين محيط اللجان ونشر الدوريات الثابتة والمتحركة وعناصر الشرطة السرية لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة والكنترول المركزى .