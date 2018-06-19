الصين ترحب بقرار الحكومة الأفغانية بتمديد الهدنة مع حركة طالبان

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رحبت الصين بقرار الحكومة الأفغانية بتمديد الهدنة مع جماعة طالبان، مقدرة جهودها لتعزيز السلام المحلى.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - اليوم الثلاثاء، أن الصين تقدر جهود الحكومة الأفغانية لتعزيز السلام وترحب بتمديد الهدنة، داعية جميع أطراف الصراع فى أفغانستان لتحقيق المصالحة والسلام من خلال الحوار والمفاوضات.

وأكدت الوزارة تأييد الصين ودعمها لعملية المصالحة الشاملة التى تقودها أفغانستان، وأنها مستعدة للعمل مع المجتمع الدولى لمواصلة تقديم إسهامات بناءة لتحقيق مبكر للسلام فى أفغانستان.