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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:19 م
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"الصحة": أسعار الأدوية كما هى لم يطرأ عليها أى تغيير

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:58 م
"الصحة": أسعار الأدوية كما هى لم يطرأ عليها أى تغيير الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت هند مختار
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أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه ضوء ما تردد من أنباء تفيد بارتفاع أسعار الأدوية وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار الأدوية، وأنها كما هي لم يطرأ عليها أى تغيير، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
 
وأضافت الوزارة، أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الدواء في السوق المصري وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع, مع تفعيل كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات‏، مشيرة إلى أنها ‏ تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أى نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثانى: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏
 
 

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