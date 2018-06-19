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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:24 م
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الشرطة البريطانية تحقق فى انفجار بمحطة لقطارات الأنفاق بلندن

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:39 م
الشرطة البريطانية تحقق فى انفجار بمحطة لقطارات الأنفاق بلندن الشرطة البريطانية
لندن (رويترز)
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قالت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، إنها تحقق فى سبب "انفجار صغير" فى محطة ساوثجيت لقطارات الأنفاق فى شمال لندن وإنها تنصح الناس بتجنب المنطقة.

وقالت شرطة لندن على تويتر "التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب انفجار صغير ". وأضافت "لسنا على علم بأى إصابات خطيرة".

وأوضحت الشرطة البريطانية أن عددا قليلا من الناس تلقى علاجا طبيا بعد وقوع ما وصفته بانفجار بسيط فى محطة ساوثجيت لمترو الأنفاق فى شمال لندن.

وقالت شرطة النقل البريطانية على تويتر "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة كما أن التحقيقات مستمرة".

وكانت الشرطة البريطانية قد ذكرت فى وقت سابق أنها تحقق فى سبب الانفجار ونصحت الناس بتجنب المنطقة.

 


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