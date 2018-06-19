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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:55 م
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السيطرة على حريق بمصنع ملابس أسفل عقار من 7 طوابق بالدقهلية دون إصابات

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:25 م
السيطرة على حريق بمصنع ملابس أسفل عقار من 7 طوابق بالدقهلية دون إصابات حريق - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق بمصنع ملابس بالطابق الأول فى عقار مكون من سبع طوابق بناحية مركز طلخا.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع ملابس جاهزة حريمى كائن ببندر طلخا.

 

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، برئاسة اللواء مروان عبد المعطى مدير الإدارة إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحرق وإخماده.

 

وبالفحص تبين أن المصنع كائن بالطابق الأرضى، ملك المدعو "مصطفى م. ع" 32 سنة، ومقيم قرية " ميت الكرماء " دائرة المركز بعقار مكون من سبعة طوابق، ونجم عن ذلك احتراق بعض محتويات المصنع، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

 

وبسؤال مالك المصنع، علل سبب الحريق نتيجة ماس كهربائى بلوحة المفاتيح، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم التحفظ على مكان الحريق، وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.

 


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