السفارة المصرية فى موسكو تواصل جهودها لرعاية المشجعين المصريين بروسيا

كتب : أحمد جمعة

صرح إيهاب نصر، سفير مصر فى روسيا، بأن النقطة القنصلية التى خصصتها وزارة الخارجية فى مدينة يكاترينبورج قامت بالتنسيق مع السلطات الروسية للاطمئنان على عملية مغادرة المواطنين المصريين من المدينة، وذلك بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطنى المصرى مع منتخب أوروجواي، حيث أكدت السلطات الروسية أنه لم يرد أى شكاوى من المواطنين المصريين إلى جهات الاختصاص المعنية.

كما أوضح السفير المصرى فى روسيا أن النقطة القنصلية فى مدينة سان بطرسبورج تتابع توافد المشجعين المصريين، سواء القادمين بشكل مباشر من القاهرة بالطيران العارض أو من مدينة يكاترينبورج.

وأضاف السفير أن السفارة قامت بالاطمئنان على مواطنيّن تعرضا لوعكة صحية فى كل من موسكو وسان بطرسبورج خلال فترة البطولة مما أدى إلى دخولهما للمستشفى لاحتياجهما للرعاية الطبية. وقام السفير بزيارة المواطن المتواجد بالمستشفى فى موسكو للاطمئنان على حالته الصحية، بينما تتابع النقطة القنصلية فى مدينة سان بطرسبورج حالة المواطن الثانى بشكل مستمر مع الفريق الطبى المعالج إنتظاراً للسماح بزيارته.

وأشار السفير المصرى إلى القيام بمتابعة شكاوى المواطنين بشأن إخلال بعض أصحاب الشقق التى قاموا باستئجارها بشروط التعاقد المبرم بين الجانبين، إضافة إلى معالجة السفارة لشكوى تقدم بها حوالى 80 مواطنا بشأن عدم إلتزام إحدى شركات السياحة المصرية التى نظمت رحلة سياحية بمناسبة كأس العالم بالبرنامج الذى أعلنت عنه مسبقا، حيث أدى تدخل السفارة إلى ترتيب اجتماع لممثل الشركة فى روسيا مع مسئولى السفارة وعدد من المواطنين المصريين المضارين، وقد تعهد ممثل الشركة بحل شكاوى المواطنين والوفاء بإلتزاماته تجاههم.

وفى ختام تصريحاته، أكد سفير مصر فى موسكو على متابعة الموقع المخصص للمشجعين المصريين فى مدينة سان بطرسبورج، والذى يتميز بأجواء احتفالية رائعة، حيث امتلئت المنطقة عن آخر ها فى اليوم الأول لها، كما تم الترتيب لتوفير إجراءات كافية لتأمينها وضمان سلاسة الدخول والخروج إليها خاصة وأنه من المتوقع تزايد توافد الجماهير المصرية. وتذكر السفارة الجماهير المصرية أن رقم هاتف الخط الساخن للنقطة القنصلية فى مدينة سان بطرسبورج هو 79295500204+، أما الخط الساخن فى موسكو هو 79295506681+.