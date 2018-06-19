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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:53 م
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السفارة الألمانية تفتتح مركزا بالإسكندرية لطالبى الحصول على تأشيرات شينجن

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:31 م
السفارة الألمانية تفتتح مركزا بالإسكندرية لطالبى الحصول على تأشيرات شينجن السفير الألمانى فى القاهرة - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت سفارة ألمانيا بالقاهرة افتتاح مركز جديد لتقديم طلبات التأشيرات (تى. إل. إس. كونت) بالإسكندرية، وذلك بعد مرور ما يزيد عن عام من التعاون الناجح مع المركز الذى تم افتتاحه بالقاهرة.

وذكر بيان للسفارة الألمانية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن لطالبى التأشيرات اعتباراً من 20 يونيو 2018 تقديم طلباتهم للحصول على تأشيرة (شينجن) فى الإسكندرية، مشيرا إلى أن السفارة الألمانية بالقاهرة نجحت بالتعاون مع مركز (تى .أل. إس. كونت) فى تحسين خدمة العملاء الخاصة بها للمتقدمين للحصول على التأشيرات وتقليل فترات الانتظار بشكل كبير.

 


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