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السجن 5 سنوات لأصغر تاجر ترامادول بالجيزة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:24 ص
السجن 5 سنوات لأصغر تاجر ترامادول بالجيزة محكمة-أرشيفية
كتب ــ سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدث، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الترامادول" بالجيزة.

 

 صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

 

 تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدث يدعى "فاروق ي ف"، 17 سنة، محرزا سلاح أبيض وتم ضبطه واستخلاصه منه.

 

 وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على أقراص من  مخدر الترامادول ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.


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