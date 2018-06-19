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السجن المشدد 5سنوات لمساعد شرطة حاول هتك عرض متهمة فى سيارة ترحيلات بالشرقية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:54 ص
السجن المشدد 5سنوات لمساعد شرطة حاول هتك عرض متهمة فى سيارة ترحيلات بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، مساعد شرطة من قوة مديرية أمن الشرقية، بالسجن المشدد 5 سنوات، لتحرشه بمتهمة بسيارة الترحيلات محاولا هتك عرضها.

 صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد.

تعود أحداث القضية رقم 3011 لسنة 2016 جنايات قسم ثان الزقازيق، ليوم 4 يونيو، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم ثان الزقازيق، بلاغا بقيام "ص ح ع" 54 سنة مساعد شرطة بقسم ثان الزقازيق، مقيم منيا القمح، بهتك عرض  المجني عليها "ب م س" 37 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، بأن امتدت يده إلي أماكن حساسة من جسدها.

وكشفت التحقيقات أثناء قيام مساعد الشرطة بعرض المتهمة علي النيابة العامة لعرضها علي ذمة إحدي المحاضر واستقلالها سيارة الترحيلات، رفقة مساعد الشرطة المتولي حراستها، استغل تواجدهما بكابينة خاصة بالسيارة وتلمس أماكن حساسة من جسدها، وأفادت تحريات مباحث قسم ثانى الزقازيق صحة الواقعة.

وأفاد تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الحيوانات المنوية بعباءة السيدة تتطابق مع البصمة الوراثية للحمش النووي المستخلص من عينة دماء المتهم، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت إحالته  لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 
 

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