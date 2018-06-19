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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:00 ص
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والإزالة الجبرية للمخالف..

"الزراعة": حظر زراعات الموز بالدلتا وتطبيق الرى الحديث بحدائق الفاكهة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:00 ص
"الزراعة": حظر زراعات الموز بالدلتا وتطبيق الرى الحديث بحدائق الفاكهة مزارع موز
كتب عز النوبى
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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ خطة الحكومة فى ترشيد استهلاك المياه من خلال حظر الأصناف شرهة المياه،واستنباط أصناف جديد تزيد الإنتاج، ومبكرة النضج والازالة الجبرية للمخالف،ولجان مرورية لتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بحظر زراعات الأصناف شرهة المياه.
 
قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية والمحاصيل البستانية،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجان متابعة تعمل بشكل يومى  لحظر زراعة اى مساحات جديدة من محصول "الموز" بأراضى الوادى والدلتا بجميع محافظات الجمهورية يتم رصدها  تطبيقا للقرار الوزارى رقم 896 لسنة 2012، خاصة أن زراعة الموز من المحاصيل الشرهة للمياه، وفى حالة مخالفة يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإزالة الفورية للمخالفة.
 
وأكد محمود عطا،أن الوزارة تقوم حاليا من خلال لجان من إدارة البساتين بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش"، موضحا أن هناك لجان فنية لمعاينة جميع الزراعات حاليا وخاصة الشرهة للمياه وتحويلها إلى الرى الحديث.
 
وأضاف رئيس المحاصيل  البستانية ، أن عملية الاحلال والتجديد فى الأراضى القديمة تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه، موضحا أن استراتيجية وزارة الزراعة تعمل حاليا على للتوسع فى الزراعة بـ"الصوب"، لترشيد استهلاك مياه الرى وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وإنتاج التقاوى.
 
 
 
 

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