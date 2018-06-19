الرئيس اليمنى يدعو الجيش إلى مواصلة الانتصارات النوعية حتى تحرير الحديدة

عدن أ ش أ

دعا الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، الجيش اليمنى إلى مواصلة الانتصارات النوعية حتى تحرير محافظة الحديدة بالكامل من براثن المليشيات الحوثية الانقلابية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس اليمنى مع قائد اللواء الأول عمالقة العميد رائد الحبهي، الاثنين، للوقوف على آخر التطورات الميدانية فى جبهة الساحل الغربي.

وثمن الرئيس هادى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية - موقف التحالف العربى الذى يخوض معارك بجانب أشقائه فى اليمن للدفاع عن الأمن والاستقرار فى اليمن والمنطقة ولحماية الشعب اليمنى من الانتهاكات التى تمارسها المليشيات الانقلابية أمام مرأى ومسمع العالم.