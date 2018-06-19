الرئيس اللبنانى يؤكد رفض بلاده قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

بيروت أ ش أ

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون رفض بلاده لقرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارة بلادهم فى إسرائيل إلى القدس، مشيرا إلى أن المدينة المقدسة تضم معالم دينية للمسلمين والمسيحيين واليهود، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون لفريق دينى دون الآخر.

واستعرض عون - خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفدا من المطارنة الكاثوليك فى الولايات المتحدة الأمريكية - الأوضاع الداخلية فى لبنان والأزمات التى يمر بها، خاصة الأزمات الخارجية والاقتصادية والحرب السورية التى أضافت أعباء كثيرة على البلاد خاصة فيما يتعلق بتداعيات النزوح السوري، إلى جانب مطالبة لبنان بعودة متدرجة للنازحين إلى المناطق الآمنة فى بلادهم.

ودعا عون الوفد إلى التحرك لدى الإدارة الأمريكية لدعم موقف بلاده وتسهيل عودة النازحين إلى سوريا، لافتا إلى العراقيل التى تضعها بعض الجهات الخارجية فى طريق السعى اللبنانى نحو إتمام هذا الإجراء، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا حثيثة على المستوى الدولى حتى تصبح مركزا دوليا لحوار الحضارات والثقافات والأعراق والأديان..مشيرا إلى أن الكنيسة الأمريكية من الممكن أن تساعد على تحقيق ذلك.