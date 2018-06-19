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الذهب يرتفع كملاذ آمن بفعل توترات التجارة بين أمريكا والصين

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:38 ص
الذهب يرتفع كملاذ آمن بفعل توترات التجارة بين أمريكا والصين ذهب _ أرشيفية
رويترز
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 ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بالإقبال على الملاذات الآمنة في الوقت الذي أوقد فيه تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين شرارة عمليات بيع في أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1280.29 دولار للأوقية الأونصة وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 1282.60 دولار للأوقية.

وواصلت الأسهم الآسيوية والدولار الأمريكي تراجعهما في الأسواق العالمية بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم نسبتها عشرة بالمئة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في تصعيد لحرب تجارية تراشقية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبلغ الدولار أدنى سعر في أسبوع مقابل الين وانخفضت الأسهم الآسيوية خارج اليابان اثنين بالمئة إلى أقل مستوياتها في أكثر من ستة أشهر واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 16.40 دولار للأوقية، بعد أن بلغت في وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من يونيو عند 16.34 دولار.

وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 878.50 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر عند 872 دولار وهبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 983.60 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل سعر له منذ الخامس من يونيو عند 979.99 في تعاملات الليلة الماضية.

 


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