الداخلية تراقب مواقف السيارات لمتابعة حركة نقل المواطنين وشكاوى الركاب

كتب محمود عبد الراضى ـ عبد الرحمن سيد

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لاستهداف مواقف السيارات لمتابعة حركة نقل المواطنين وتلقى شكاوى الركاب.

وتفقد مدراء الأمن عدد من مواقف السيارات، وشددوا على ضرورة وضع ملصقات على السيارات بالأجرة الجديدة، ووجود لافتات بمواقف السيارات، حتى يتمكن المواطن من معرفة الأجرة الجديدة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت عن أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح السبت، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى، البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، وبنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 بـ6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 بـ5.50 جنيه للتر، والكيروسين 5.50 جنيه للتر، والسولار 5.50 جنيه للتر، والمازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، وغاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.