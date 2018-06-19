الداخلية تحرر 638 قضية تموينية متنوعة فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع شرطة التموين حملات تموينية مكبرة استهدفت الأسواق، أسفرت عن ضبط ( 638 قضية ، بينها 8 قضايا مواد بترولية بإجمالى (38705 لتر "سولار، بنزين")، و(27) قضية إسطوانات بوتاجاز بإجمالى (1220 إسطوانة)، و(16) قضية دقيق مُدعم بإجمالى (61,150 طن) ، و(105) مخبز مخالف.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (16) سلع تموينية "بيع بأزيد " بإجمالى ( 918 كيلو جرام سكر 744 عبوة زيت) ، و16 غش غذائى بإجمالى ("18,472 طن- 4939 عبوة- 418" قطعة مواد غذائية مختلفة).

وضبطت شرطة التموين (396) محلات عامة وشهادات صحية وتراخيص، و(19) لحوم فاسدة بإجمالى ( 676 كيلو جرام ، و(11) سجائر خارج التسعيرة بإجمالى ( 629 عبوة )، و(3) ألعاب نارية بإجمالى (15400 صاروخ مختلف الأنواع، وقضية إستيلاء على الدعم بإجمالى (1500 رغيف)، وقضية سلع مجهولة المصدر بإجمالى ( 478 قطعة ملابس) ،وقضية أسمدة وأعلاف ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود وإستمرار الحملات.