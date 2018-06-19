video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية تحرر 638 قضية تموينية متنوعة فى حملات أمنية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:01 م
الداخلية تحرر 638 قضية تموينية متنوعة فى حملات أمنية سلع غذائية فاسدة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع شرطة التموين حملات تموينية مكبرة استهدفت الأسواق، أسفرت عن ضبط ( 638 قضية ، بينها 8  قضايا مواد بترولية بإجمالى (38705  لتر "سولار، بنزين")، و(27) قضية إسطوانات بوتاجاز بإجمالى (1220 إسطوانة)، و(16) قضية دقيق مُدعم بإجمالى (61,150 طن) ، و(105) مخبز مخالف.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (16) سلع تموينية "بيع بأزيد " بإجمالى ( 918 كيلو جرام سكر 744 عبوة زيت) ، و16  غش غذائى بإجمالى ("18,472 طن- 4939 عبوة- 418" قطعة مواد غذائية مختلفة).

وضبطت شرطة التموين (396) محلات عامة وشهادات صحية وتراخيص، و(19) لحوم فاسدة بإجمالى ( 676 كيلو جرام ، و(11) سجائر خارج التسعيرة بإجمالى ( 629 عبوة )، و(3) ألعاب نارية بإجمالى (15400 صاروخ مختلف الأنواع، وقضية إستيلاء على الدعم بإجمالى (1500 رغيف)، وقضية سلع مجهولة المصدر بإجمالى ( 478 قطعة ملابس) ،وقضية أسمدة وأعلاف ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود وإستمرار الحملات.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط حلوى غير صالحة للاستخدام و ألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية

الحوادث اليوم

الداخلية

حملات تمويينية

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

شرطة التموين

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة