الخارجية الروسية: مسئول أوروبى بارز يزور موسكو ويلتقى لافروف

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن السكرتير العام لمجلس أوروبا توربيورن ياجلاند، سيبحث مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو آفاق التعاون بين الجانبين.

وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء - أن السكرتير العام لمجلس أوروبا توربيورن ياجلاند سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا اليوم وتستمر حتى يوم 21 يونيو الجارى، فيما يلتقى يوم 20 يونيو مع وزير الخارجية الروسى"، مشيرة إلى أن الجانبين سيبحثان أفاق تعاون روسيا مع مجلس أوروبا.

وأوضحت الخارجية، أنه من المتوقع التطرق إلى مسائل مثل أزمة الجمعية العامة لمجلس أوروبا وتعاون روسيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والجوانب الإنسانية للوضع فى أوكرانيا ودول البلطيق ومشاركة روسيا فى الاتفاقيات القانونية مع مجلس أوروبا.