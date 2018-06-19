الحكومة: لا صحة لما تردد عن زيادة كروت الشحن أو رغيف الخبز المدعم

كتبت هند مختار

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار المواد البترولية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم و أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون زيادة لأنه أصبح حقاً من حقوق المواطنين ولا يمكن المساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل وتأكيداً على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة ملتزمة بتحمل فارق سعر السولار بما يضمن تثبيت سعر الرغيف للمواطن عند 5 قروش رغم أن تكلفته الحقيقية تصل إلى أكثر من 55 قرشاً، على أن تقوم هيئة السلع التموينية بوضع باقي تكلفة إنتاج الخبز في الحسابات البنكية لأصحاب المخابز بعد خصم 5 قروش والتي يقوم المواطن بسدادها مقابل كل رغيف يحصل عليه من صاحب المخبز، مشيرة إلى أنه يتم إنتاج حوالى 275 مليون رغيف يومياً يستفيد منه 80 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية.

كما أشار المركز، إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 50 % وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية، تواصل المركز مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا ‏المعلومات, والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً إنه لا توجد أي زيادات في ‏أسعار كروت شحن المحمول نتيجة للارتفاع الأخير في أسعار الطاقة والمنتجات البترولية, مشدداً على أن ‏أسعار كروت الشحن لكافة شركات المحمول ثابتة كما هي دون أى تغيير، مشيراً إلى ‏أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.‏