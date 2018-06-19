الحكومة تنفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.. وتؤكد: شائعات لا صحة لها

كتبت هند مختار

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لفرض سلسلة ضرائب جديدة على المواطنين أبرزها ضريبة شهرية على مستخدمى التليفون الآيفون وغيره، وعلى المصريين بالخارج وعلى الودائع البنكية وكذلك حاملى شهادة أمان للعمالة المؤقتة وعلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعى وأصحاب عربات الفول بالشوارع، موضحا أنه تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن الوزارة منذ عام 2016 لم تفرض أى ضرائب جديدة، تحت أى مسمى وذلك حرصاً على تخفيف الأعباء على المواطنين، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب الرأى العام.