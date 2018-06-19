الحكومة تنفى الاتجاه لاتخاذ قرارات صعبة تؤثر على المواطن بشكل كبير خلال ساعات

كتبت هند مختار

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة ستؤثر على المواطن بشكل كبير خلال ساعات وعلى المواطن تحملها لأنها تصب في مصلحته، وذلك وفقاً لتصريحات منسوبة إلى وزير التموين، حيث تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الوزير لم يدل بأى تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق، مشددة على أن ما يتم تداوله عار تماماً من الصحة ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أن كل فرد يستفيد من دعم البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيهاً، وذلك فى إطار برنامج متكامل للحماية الاجتماعية، يراعى فى المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية.