الحكومة تناقش رؤية مصر 2030 بعد تعديلها 24 يونيو

كتب : مصطفى عبد التواب

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة تعقد سلسلة من ورش العمل انطلاقًا من 24 يونيو الجارى لمناقشة تحديثات محاور رؤية مصر 2030، مؤكدة على ضرورة استمرار متابعة وتحديث الرؤية على المستوى الداخلى وبمشاركة مجتمعية.

وكان مصدر بوزارة التخطيط قد كشف أن لجنة تحديث استراتجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، انتهت من المسودة الأولى لرؤية مصر 2030 بعد خضوعها للمراجعة على مدار الأشهر الماضية، مؤكدًا أن اللجنة تبادلت المسودة قبل النهائية للجان مراجعة الاستراتجية بالوزارات المختلفة خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدر أن لجنة مراجعة الاستراتجية سوف تتلقى آراء ومقترحات اللجان المماثلة بالوزارة المختلفة للانتهاء إلى مسودة معدلة، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تطلق المسودة المعدلة إلكترونيا لكافة فئات المجتمع المصرى لإبداء آرائهم واقتراحاتهم عليها قبل اعداد النسخة النهائية.