video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:58 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحكومة تناقش رؤية مصر 2030 بعد تعديلها 24 يونيو

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:00 ص
الحكومة تناقش رؤية مصر 2030 بعد تعديلها 24 يونيو الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب : مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة تعقد سلسلة من ورش العمل انطلاقًا من 24 يونيو الجارى لمناقشة تحديثات محاور رؤية مصر 2030، مؤكدة على ضرورة استمرار متابعة وتحديث الرؤية على المستوى الداخلى وبمشاركة مجتمعية.

وكان مصدر بوزارة التخطيط قد كشف أن لجنة تحديث استراتجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، انتهت من المسودة الأولى لرؤية مصر 2030 بعد خضوعها للمراجعة على مدار الأشهر الماضية، مؤكدًا أن اللجنة تبادلت المسودة قبل النهائية للجان مراجعة الاستراتجية بالوزارات المختلفة خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدر أن لجنة مراجعة الاستراتجية سوف تتلقى آراء ومقترحات اللجان المماثلة بالوزارة المختلفة للانتهاء إلى مسودة معدلة، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تطلق المسودة المعدلة إلكترونيا لكافة فئات المجتمع المصرى لإبداء آرائهم واقتراحاتهم عليها قبل اعداد النسخة النهائية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تُعد دراسة بالتخصصات المطلوبة للعمل وتشجيع الشباب على دراستها

7 برامج ضمن استثمارات الحكومة لقطاع الشباب والرياضة.. تعرف عليها

هالة السعيد

التخطيط

الحكومة

استراتيجية 2030




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة