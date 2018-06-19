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الحرس الثورى: إيران ليس لديها خطط فى الوقت الحالى لزيادة مدى صواريخها

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:24 ص
الحرس الثورى: إيران ليس لديها خطط فى الوقت الحالى لزيادة مدى صواريخها روحانى وقائد الحرس الثورى
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قال قائد الحرس الثورى الإيرانى، اليوم الثلاثاء، إن إيران لا تعتزم فى الوقت الراهن زيادة مدى صواريخها، مشيرا إلى أن المدى الحالى وهو 2000 كيلومتر كاف لحماية الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الميجر جنرال محمد علي جعفرى قوله "لدينا القدرة العلمية التى تتيح زيادة مدى صواريخنا، لكن هذا ليس ضمن سياستنا الحالية لأن معظم أهداف الأعداء الاستراتيجية تقع بالفعل ضمن مدى 2000 كيلومتر. هذا المدى كاف لحماية الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وفى سياق منفصل قالت حكومتا سويسرا والنمسا إن الرئيس الإيرانى حسن روحانى سيزور الدولتين الأوروبيتين المحايدتين الشهر المقبل فى زيارة يخيم عليها اقتراب إعادة فرض الولايات المتحدة لعقوبات اقتصادية على طهران.

وسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مايو بلاده من اتفاق نووى دولى مع إيران وقال إن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات قاسية على طهران مما أغضب حلفاء بلاده الأوروبيين الذين سارعوا لإنقاذ العلاقات.

وتمثل سويسرا، وهى ليست عضوا فى الاتحاد الأوروبى، مصالح الولايات المتحدة والسعودية فى إيران ومصالح إيران فى السعودية. وهناك نزاع على الهيمنة فى الشرق الأوسط بين السعودية وإيران.

وقال التلفزيون الإيرانى إن مسؤولين ورجال أعمال سيرافقون روحانى فى زيارته التى ستشمل توقيع عدة اتفاقات ثقافية واقتصادية وسياسية.


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اخبار عالميه

حسن روحانى

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