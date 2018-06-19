الجيش اليمنى يمشط مطار الحديدة وسط فرار جماعى من الحوثيين

عدن (أ ش أ)

أفادت قناة (العربية الحدث) اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الوطنى ينفذ عمليات تمشيط واسعة داخل مطار الحديدة وسط فرار جماعى من ميليشا الحوثى.

وذكرت القناة الاخبارية أن الجيش اليمنى يقوم بملاحقة الجيوب المختبئة من الحوثيين فى أطراف المطار الذى يمتد لأكثر من 3 كيلومترات، وتم منع دخول الصحفيين بسبب الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها المليشيات، وأشارت إلى أن مليشيات الحوثى تركت جرحاها داخل مطار الحديدة بعد فرارها.

وفى هذا السياق، أفادت مصادر يمنية بمقتل أكثر من 20 عنصرا من مليشيا الحوثى خلال المعارك الدائرة مع قوات الجيش اليمنى فى محيط المطار، وقالت " أن الوحدات الهندسية فى الجيش اليمنى تواصل تفكيك شبكات ألغام فى محيط المطار".

كانت مصادر عسكرية يمنية قد أفادت فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش اليمنى تمكنت من دخول المجمع الرئيسى لمطار الحديدة، بدعم من تحالف دعم الشرعية الذى تقوده المملكة العربية السعودية.