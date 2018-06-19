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الجيش اليمنى يتقدم من الجهة الجنوبية الغربية لمطار الحديدة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:58 م
الجيش اليمنى يتقدم من الجهة الجنوبية الغربية لمطار الحديدة الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
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أفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت)، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش اليمنى تتقدم حاليا من الجهة الجنوبية الغربية لمطار الحديدة فى عملية التفاف، لتحرير مركز مديرية الدريهمى، مشيرا إلى وجود اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية فى منطقة وداى نخل الرمان الواقعة فى مشارف مركز المديرية.

وأوضح الموقع، أن المليشيا الحوثية، عقب تلقيها الهزيمة المدوية فى مطار الحديدة، فرت باتجاه المدينة وتمركزت وسط الأحياء السكنية متخذة من السكان دروع بشرية، مشيرا إلى أن عناصر المليشيا اعتلت العديد من الفنادق والعقارات السكنية فى شارع جمال ومدينة 7 يوليو، ونشرت قناصتها على نحو كبير فى المناطق المأهولة بالمدنيين.

وأشار إلى أن عناصر المليشيا فخخت الحارات السكنية فى المدينة بآلاف الألغام الأرضية ولغمت مداخلها؛ لمحاصرة سكانها واستخدامهم كدروع بشرية، كما عمدت إلى حفر خنادق واستحداث المتارس فى الأحياء السكنية ما أدى إلى تعطيل شبكة المياه بشكل كامل، وكان القائد العام لجبهة الساحل الغربى باليمن أبو زرعة المحرمى أعلن، فى وقت سابق اليوم، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد التحالف العربى فرضت سيطرتها الكاملة على مطار الحديدة.


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