الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يواصل تقدمه باتجاه جبال الرباح

اشتدت وتيرة المعارك، اليوم الثلاثاء، بين قوات الجيش مدعومة بالتحالف العربى والميليشيات الانقلابية، فى جبهة الميسرة بمديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء.

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة: إن معارك عنيفة تدور فى الأثناء بين أبطال الجيش والميليشيا الانقلابية فى سلسلة جبال الرباح، بعد تحرير قرن ودعة وسلسلة جبال النهدين.

وتزامنت المعارك الميدانية مع قصف مدفعى مكثف، حيث دكت مدفعية الجيش أوكارا وتحصينات الميليشيا الانقلابية فى مواقع متفرقة بجبهة نهم.

وذكر المصدر أن مقاتلات التحالف العربى استهدفت تجمعات وعربات للميليشيا الانقلابية فى منطقة الصنانى، وغرب جبال الرباح أدت إلى تدمير آليات ومعدات تابعة للميليشيات الحوثية وأوقعت من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وأفاد المصدر أن قوات الجيش حققت تقدما ميدانيا فى المنطقة وسط خسائر كبيرة فى صفوف المليشيا الانقلابية، حيث لقى أكثر من 27 مصرعهم، وجُرح العشرات، وتم أسر 3 آخرين، فيما فرّ العشرات باتجاه مركز مديرية المديد.