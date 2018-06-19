الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يدك ميليشيا الحوثى بـ"كتاف" فى صعدة

إيمان حنا

اشتدت وتيرة المعارك، اليوم، بين قوات الجيش الوطنى ومليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية كتاف شمالى شرق محافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكرى فى محور صعدة، أن معارك عنيفة اندلعت اليوم إثر محاولة فاشلة للمليشيا الانقلابية لاستعادة مواقع هامة بالقرب من كتاف والمرتفعات الجبلية على الخط الرابط بين كتاف والفرع.

وأوضح أن المليشيا تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد، فيما استعاد أبطال الجيش كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كانت قوات الجيش الوطنى مسنودة بالتحالف العربى، حررت تلك المواقع، فى ابريل الفائت من قبضة المليشيا وتحاول المليشيا استعادة بعض المواقع لكن محاولاتها تبوء بالفشل وسط تقدمات متسارعة لقوات الجيش باتجاه مركز المحافظة.

فى غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربى غارات جوية على تعزيزات للمليشيا خلف مركز مديرية باقم أقصى شمالى محافظة صعدة، أسفرت عن تدمير عربة قتالية ومصرع من كانوا على متنها، كما شنت المقاتلات غارات أخرى على تجمعات المليشيا فى منطقة مندبه، وآل صبحان وآل مجدع، بمديرية باقم.

وفى مديرية رازح استهدفت مقاتلات التحالف بغارتين جويتين, مواقع المليشيا فى منطقة الأزهور غرب صعدة، وغارتين فى منطقة الغور بمديرية غمر، بينما شنت ثلاث غارات على مديرية الظاهر جنوب غرب المحافظة.

من ناحية أخرى وصلت اليوم 4 شاحنات إغاثة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية، في طريقها لمحافظة الحديدة تحمل على متنها 70 خيمة و10 آلاف كرتون من التمر تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة.

يذكر أنه عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس، 18 شاحنة تحمل على متنها 361 طنًا و462 كيلو غرام من المواد الغذائية تستهدف محافظة الحديدة.

وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز لليمن تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد لإغاثة الأهالى فى الحديدة.