الجار الله: إيران طلبت من قطر دعما ماليا لتعويض خسائرها فى اليمن

كتبت – شرويت ماهر

أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن إيران طلبت من قطر دعما ماليا، لتعويض خسائرها بعد خسارتها فى اليمن.

وكتب الجار الله عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" عبر اتصالات هاتفية.. إيران بعد خسارتها فى اليمن طلبت من قطر دعما ماليا لتعويض خسائرها ولظروفها الماليه المتعسرة قطرلم تحبذ هذه الفكره ولم تكن مرتاحة لهذا الطلب".

وتابع الجار الله: "السلاح الإيرانى ضخه فى اليمن توقف بعد السيطرة على الحديدة من قبل القوات الشرعية اليمنية".